Milano 10:06
43.348 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:06
9.652 +0,10%
Francoforte 10:06
24.069 -0,39%

Londra: scambi al rialzo per Pearson

Apprezzabile rialzo per la società internazionale di formazione, in guadagno del 2,39% sui valori precedenti.
