New York: accelera Moderna

(Teleborsa) - Brilla la società americana di biotecnologia
, che passa di mano con un aumento del 4,67%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Moderna
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,49%, rispetto a -0,71% dell'indice del basket statunitense
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Moderna
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 28,04 USD. Primo supporto visto a 26,65. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)