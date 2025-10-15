Milano 17:35
New York: accelera Moderna

(Teleborsa) - Brilla la società americana di biotecnologia, che passa di mano con un aumento del 4,67%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Moderna mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,49%, rispetto a -0,71% dell'indice del basket statunitense).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Moderna, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 28,04 USD. Primo supporto visto a 26,65. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25,82.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
