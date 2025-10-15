Milano
17:35
41.907
-0,40%
Nasdaq
20:34
24.746
+0,68%
Dow Jones
20:34
46.299
+0,06%
Londra
17:35
9.425
-0,30%
Francoforte
17:35
24.181
-0,23%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 20.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in calo F5
New York: in calo F5
Migliori e peggiori
,
In breve
15 ottobre 2025 - 18.00
Pressione sull'
azienda che fornisce soluzioni di sicurezza e distribuisce applicazioni multi-cloud
, che tratta con una perdita del 3,63%.
Condividi
Leggi anche
New York: giornata depressa per F5
New York: calo per Blackstone
New York: in calo Generac Holdings
New York: calo per Archer Daniels Midland
Titoli e Indici
F5
-4,18%
Altre notizie
New York: calo per Dollar General
New York: in calo Oracle
New York: andamento negativo per Builders FirstSource
New York: netto calo registrato da Edison International
New York: profondo rosso per Moody's
New York: in calo Tyson Foods
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto