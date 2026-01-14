Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 21:33
25.451 -1,13%
Dow Jones 21:33
49.147 -0,09%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

New York: in perdita Oracle
Scende sul mercato il principale fornitore di software aziendale, che soffre con un calo del 5,04%.
