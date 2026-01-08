Milano
17:35
45.672
+0,25%
Nasdaq
18:19
25.496
-0,62%
Dow Jones
18:19
49.311
+0,64%
Londra
17:35
10.045
-0,04%
Francoforte
17:35
25.127
+0,02%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 18.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: Micron Technology in forte calo
New York: Micron Technology in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
08 gennaio 2026 - 18.00
Retrocede molto il
produttore di microchip
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,48%.
Condividi
Leggi anche
New York: scatto rialzista per Micron Technology
Crolla a New York Micron Technology
A New York, forte ascesa per Micron Technology
In evidenza Micron Technology sul listino di New York
Argomenti trattati
Micron Technology
(16)
Titoli e Indici
Micron Technology
-4,41%
Altre notizie
New York: risultato positivo per Micron Technology
In evidenza Micron Technology sul listino di New York
New York: scambi negativi per Micron Technology
New York: risultato positivo per Micron Technology
New York: andamento negativo per Micron Technology
New York: in acquisto Micron Technology
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto