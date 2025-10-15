Milano 16:48
41.986 -0,21%
Nasdaq 16:48
24.909 +1,34%
Dow Jones 16:48
46.567 +0,64%
Londra 16:48
9.437 -0,17%
Francoforte 16:48
24.228 -0,04%

New York: performance negativa per Allstate

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Allstate
(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding assicurativa, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Allstate, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Allstate classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 207 USD e primo supporto individuato a 203,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 210,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```