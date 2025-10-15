New York: performance negativa per Allstate

(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding assicurativa
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Allstate
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Allstate
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 207 USD e primo supporto individuato a 203,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 210,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)