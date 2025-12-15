Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:14
25.123 -0,29%
Dow Jones 20:14
48.359 -0,21%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: giornata negativa in Borsa per Caesars Entertainment

A picco la società attiva nella gestione di casino e alberghi, che presenta un pessimo -4,12%.
