New York: scambi negativi per Abbott Laboratories

Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 130,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 127,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 134,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)