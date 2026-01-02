Milano 16:22
45.254 +0,69%
Nasdaq 16:22
25.308 +0,23%
Dow Jones 16:22
47.940 -0,26%
Londra 16:22
9.957 +0,26%
Francoforte 16:22
24.483 -0,03%

New York: scambi negativi per Intuit

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Intuit
Seduta in ribasso per la società produttrice di software finanziari, che mostra un decremento del 3,36%.
Condividi
```