Venerdì 26 Dicembre 2025, ore 20.49
New York: scambi negativi per Royal Caribbean Cruises
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
,
Turismo
26 dicembre 2025 - 18.00
Seduta in ribasso per la
seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, che mostra un decremento del 2,48%.
Titoli e Indici
Royal Caribbean
-2,94%
