New York: si concentrano le vendite su Atlassian

(Teleborsa) - Sottotono la società di software australiana
, che passa di mano con un calo del 3,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Atlassian
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,85%, rispetto a -0,32% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 148,4 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 157,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 165,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)