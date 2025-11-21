Milano 17:35
New York: calo per Atlassian

(Teleborsa) - Pressione sulla società di software australiana, che tratta con una perdita del 2,78%.

La tendenza ad una settimana di Atlassian è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Atlassian, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 138,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 143,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 136,3.

