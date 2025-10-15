Parigi: andamento rialzista per TotalEnergies

compagnia petrolifera e del gas francese

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,62%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51,06 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 51,85. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)