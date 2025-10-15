Milano 12:29
42.234 +0,38%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:29
9.403 -0,53%
Francoforte 12:29
24.283 +0,19%

Parigi: andamento rialzista per TotalEnergies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia petrolifera e del gas francese, che lievita del 2,62%.

Il movimento di TotalEnergies, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di TotalEnergies segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51,06 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 51,85. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50,55.

