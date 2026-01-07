Milano 13:32
45.616 -0,30%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:32
10.060 -0,62%
Francoforte 13:32
25.032 +0,56%

Parigi: giornata depressa per TotalEnergies

Ribasso composto e controllato per la compagnia petrolifera e del gas francese, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.
