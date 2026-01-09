Milano 13:43
45.685 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:43
10.099 +0,54%
Francoforte 13:43
25.226 +0,39%

Parigi: andamento rialzista per TotalEnergies

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per TotalEnergies
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia petrolifera e del gas francese, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di TotalEnergies è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di TotalEnergies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,17 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```