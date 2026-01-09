Parigi: andamento rialzista per TotalEnergies

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia petrolifera e del gas francese
, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di TotalEnergies
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di TotalEnergies
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,17 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)