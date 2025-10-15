Milano 12:29
Parigi: andamento sostenuto per Credit Agricole

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca francese, che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credit Agricole evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Credit Agricole mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17,09 Euro. Rischio di discesa fino a 16,92 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17,27.

