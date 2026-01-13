Crédit Agricole, via libera dalla BCE per superare il 20% di Banco BPM

Crédit Agricole

Banco BPM

(Teleborsa) - Il 9 gennaio 2026, la Banca Centrale Europea (BCE) ha notificato ala suadel capitale sociale di. Lo ha comunicato il colosso bancario francese, ricordando che nel corso del terzo trimestre del 2025 aveva stipulato strumenti derivati ??collegati alle azioni di Banco BPM e accumulato un'ulteriore quota dello 0,3% attraverso tali derivati. Crédit Agricole intende regolare fisicamente tali derivati e, di conseguenza, deterrà il 20,1% del capitale di Banco BPM.Come precedentemente affermato, Crédit Agricolesu Banco BPM e manterrà la propria partecipazione al di sotto della soglia dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria.Crédit Agricole contabilizza la sua partecipazione in Banco BPM nell'ambito dell'influenza notevole nel quarto trimestre del 2025, in linea con la posizione di Crédit Agricole comedi Banco BPM. Considerando questa evoluzione, il conto economico di Crédit Agricole non è più esposto alla volatilità causata dall'evoluzione del prezzo delle azioni di Banco BPM.L'del primo consolidamento di Banco BPM ammonta a circa, contabilizzati nella voce "quota di utile netto delle entità valutate a patrimonio netto" del conto economico del quarto trimestre del 2025. L'della partecipazione di Banco BPM per l'intero esercizio 2025, tenendo conto della rivalutazione al fair value a conto economico e dei dividendi ricevuti, è complessivamente. L'impatto del primo consolidamento sulla solvibilità è di circa +5 punti base sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole.