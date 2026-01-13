Crédit Agricole, via libera dalla BCE per superare il 20% di Banco BPM

(Teleborsa) - Il 9 gennaio 2026, la Banca Centrale Europea (BCE) ha notificato a Crédit Agricole
la sua approvazione al superamento della soglia del 20%
del capitale sociale di Banco BPM
. Lo ha comunicato il colosso bancario francese, ricordando che nel corso del terzo trimestre del 2025 aveva stipulato strumenti derivati ??collegati alle azioni di Banco BPM e accumulato un'ulteriore quota dello 0,3% attraverso tali derivati. Crédit Agricole intende regolare fisicamente tali derivati e, di conseguenza, deterrà il 20,1% del capitale di Banco BPM.
Come precedentemente affermato, Crédit Agricole non intende acquisire o esercitare il controllo
su Banco BPM e manterrà la propria partecipazione al di sotto della soglia dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria.
Crédit Agricole contabilizza la sua partecipazione in Banco BPM nell'ambito dell'influenza notevole nel quarto trimestre del 2025, in linea con la posizione di Crédit Agricole come azionista di lungo periodo e partner
di Banco BPM. Considerando questa evoluzione, il conto economico di Crédit Agricole non è più esposto alla volatilità causata dall'evoluzione del prezzo delle azioni di Banco BPM.
L'impatto contabile
del primo consolidamento di Banco BPM ammonta a circa -600 milioni di euro
, contabilizzati nella voce "quota di utile netto delle entità valutate a patrimonio netto" del conto economico del quarto trimestre del 2025. L'impatto sull'utile netto
della partecipazione di Banco BPM per l'intero esercizio 2025, tenendo conto della rivalutazione al fair value a conto economico e dei dividendi ricevuti, è complessivamente positivo per circa 200 milioni di euro
. L'impatto del primo consolidamento sulla solvibilità è di circa +5 punti base sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole.