Banco BPM, Castagna: lista CdA strada maestra, presenza Agricole non dipende da noi

(Teleborsa) - La presentazione di una lista del CdA
per il rinnovo del board di Banco BPM
rappresenta "la strada maestra, vedremo come si inserisce con la legge capitali
". Lo ha detto l'AD Giuseppe Castagna
a margine del comitato esecutivo dell'ABI.
Ieri il CdA di Banco BPM ha convocato per il 23 febbraio l'assemblea straordinaria per modificare lo statuto
e adeguarlo alle nuove regole per la presentazione della lista dei candidati al CdA da parte del board uscente, in vista dell'assemblea sul rinnovo, in programma il 16 aprile.
Alla domanda se la lista sarà creata insieme al socio francese Credit Agricole
che di Piazza Meda controlla oltre il 20%, il banchiere ha replicato: "Non lo so, non dipende da noi
". Credit Agricole potrebbe partecipare alla lista del CdA oppure potrebbe presentare una propria lista di minoranza.
Castagna ha anche sottolineato che l'assemblea del 23 febbraio servirà a "cambiare un po' le regole del board
".