Piazza Affari: balza in avanti Campari

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore beverage
, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.
Il movimento di Campari
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,415 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,565. Il peggioramento della società famosa per il suo bitter alcolico
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,323.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)