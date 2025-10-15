Piazza Affari: balza in avanti Campari

azienda attiva nel settore beverage

Campari

FTSE MIB

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,415 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,565. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,323.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)