Milano 12:31
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:31
9.404 -0,52%
Francoforte 12:31
24.287 +0,20%

Piazza Affari: balza in avanti Campari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore beverage, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.

Il movimento di Campari, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,415 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,565. Il peggioramento della società famosa per il suo bitter alcolico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,323.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
