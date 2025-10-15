Milano 12:34
42.227 +0,36%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:34
9.400 -0,56%
Francoforte 12:34
24.276 +0,16%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società cementiera, che passa di mano con un aumento del 6,16%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cementir più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo del gruppo cementiero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,75. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,15.

