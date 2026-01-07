Milano 13:39
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:39
10.057 -0,65%
Francoforte 13:39
25.022 +0,52%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante Italgas

Seduta decisamente positiva per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che tratta in rialzo del 6,30%.
