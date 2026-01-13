Piazza Affari: movimento negativo per Cementir

società cementiera

Cementir

FTSE Italia Mid Cap

gruppo cementiero

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società cementiera, con una flessione del 2,82%. Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo cementiero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,62 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,14.