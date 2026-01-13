Piazza Affari: movimento negativo per Cementir

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società cementiera
, con una flessione del 2,82%.
Lo scenario su base settimanale di Cementir
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo cementiero
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,62 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)