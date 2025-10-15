Milano 12:35
42.207 +0,31%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:35
9.399 -0,57%
Francoforte 12:35
24.269 +0,13%

SILVER del 14/10/2025

Finanza
SILVER del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Sessione negativa per il metallo prezioso, che termina in flessione a 51,47.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 52,91. Rischio di discesa fino a 49,47 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 56,35.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```