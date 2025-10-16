Milano 14:39
Cambi: euro a 1,1652 dollari alle 11:30

Euro a 1,1652 sul dollaro alle 11:30.
