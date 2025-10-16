Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:22
24.537 -0,84%
Dow Jones 20:22
45.870 -0,83%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Cambi: euro a 1,1692 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1692 dollari alle 19:30
Euro a 1,1692 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
```