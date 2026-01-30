Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:49
25.556 -1,27%
Dow Jones 19:49
48.661 -0,84%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Cambi: euro a 1,1855 dollari alle 19:30

Euro a 1,1855 sul dollaro alle 19:30.
