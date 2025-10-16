Milano 14:40
42.098 +0,46%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:40
9.410 -0,15%
Francoforte 14:39
24.198 +0,07%

Cambi: euro a 176,404 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 176,404 yen alle 11:30
Euro a 176,404 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```