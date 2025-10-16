Milano
17:35
42.374
+1,12%
Nasdaq
17:41
24.829
+0,34%
Dow Jones
17:41
46.287
+0,07%
Londra
17:35
9.436
+0,12%
Francoforte
17:35
24.272
+0,38%
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 17.58
Home Page
/
Notizie
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Telecommunications, che cresce senza forza
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Telecommunications, che cresce senza forza
Finanza
,
Indici settoriali
16 ottobre 2025 - 17.00
L'
Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
avanza in maniera frazionale, arrivando a 357,06 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
+0,81%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto