Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:57
25.296 -1,73%
Dow Jones 17:57
48.866 -0,66%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Telecommunications
In rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 345,64 punti.
Condividi
```