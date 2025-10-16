Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:42
24.817 +0,29%
Dow Jones 17:42
46.269 +0,03%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Insurance

Si muove in retromarcia il comparto assicurativo dell'Area Euro, che scivola a 511,62 punti.
