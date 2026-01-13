Milano
17:35
45.525
-0,45%
Nasdaq
18:33
25.801
+0,05%
Dow Jones
18:33
49.287
-0,61%
Londra
17:35
10.137
-0,03%
Francoforte
17:35
25.421
+0,06%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 18.50
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 gennaio 2026 - 17.00
Si muove in retromarcia il
comparto assicurativo dell'Area Euro
, che scivola a 517,74 punti.
