Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:33
25.801 +0,05%
Dow Jones 18:33
49.287 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Si muove in retromarcia il comparto assicurativo dell'Area Euro, che scivola a 517,74 punti.
Condividi
```