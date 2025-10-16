Milano 11:18
41.941 +0,08%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:18
9.423 -0,02%
Francoforte 11:18
24.172 -0,04%

Francoforte: brillante l'andamento di Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Redcare Pharmacy N.V
Rialzo marcato per Redcare Pharmacy N.V, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.
Condividi
```