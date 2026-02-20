Milano 11:09
46.246 +0,99%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:09
10.704 +0,72%
Francoforte 11:09
25.121 +0,31%

Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V
Composto ribasso per Redcare Pharmacy N.V, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.
Condividi
```