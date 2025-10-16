Milano
17:35
42.374
+1,12%
Nasdaq
20:23
24.555
-0,77%
Dow Jones
20:23
45.891
-0,78%
Londra
17:35
9.436
+0,12%
Francoforte
17:35
24.272
+0,38%
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 20.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Kenvue, quotazioni in calo a New York
Kenvue, quotazioni in calo a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
16 ottobre 2025 - 20.00
Ribasso per l'
azienda che vende i prodotti per la cura della persona
, che passa di mano in perdita del 10,27%.
Condividi
Leggi anche
New York: Kenvue in forte calo
New York: risultato positivo per Kenvue
New York: andamento rialzista per Kenvue
New York: brillante l'andamento di Kenvue
Titoli e Indici
Kenvue
-9,59%
Altre notizie
New York: Kenvue sale verso 16,93 USD
New York: Kenvue in forte calo
New York: scambi al rialzo per Kenvue
New York: andamento rialzista per Kenvue
New York: in perdita Kenvue
New York: brillante l'andamento di Kenvue
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto