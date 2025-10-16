Milano 17:35
Kenvue, quotazioni in calo a New York

Ribasso per l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che passa di mano in perdita del 10,27%.
