Coterra Energy, scendono le quotazioni a New York
05 gennaio 2026 - 18.00
Retrocede molto l'
azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,72%.
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto