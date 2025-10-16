Milano 14:41
42.068 +0,39%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:41
9.409 -0,16%
Francoforte 14:41
24.206 +0,10%

Londra: calo per Marks & Spencer

Composto ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
