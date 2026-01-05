Milano 14:57
45.686 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:57
9.978 +0,27%
Francoforte 14:57
24.713 +0,71%

Londra: in calo BT Group

Si muove verso il basso il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, con una flessione dell'1,85%.
