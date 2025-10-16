New York: amplia il rialzo DoorDash

leader americano delle consegne di pasti

DoorDash

Nasdaq 100

DoorDash

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 3,85%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 286,3 USD e supporto visto a quota 279,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 293,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)