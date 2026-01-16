Milano
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 18.40
New York: risultato positivo per Lam Research
Migliori e peggiori
,
In breve
16 gennaio 2026 - 18.00
Balza in avanti il
fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,12%.
Titoli e Indici
Lam Research
+2,66%
