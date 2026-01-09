Milano 17:35
New York: rosso per DoorDash

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il leader americano delle consegne di pasti, con un ribasso del 3,76%.

Lo scenario su base settimanale di DoorDash rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di DoorDash confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 220,6 USD con primo supporto visto a 212,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 209,7.

