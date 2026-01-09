New York: rosso per DoorDash

(Teleborsa) - Retrocede il leader americano delle consegne di pasti
, con un ribasso del 3,76%.
Lo scenario su base settimanale di DoorDash
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di DoorDash
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 220,6 USD con primo supporto visto a 212,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 209,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)