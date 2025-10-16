Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:24
24.561 -0,74%
Dow Jones 20:24
45.898 -0,77%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: calo per Wal-Mart

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big della grande distribuzione, con una flessione dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wal-Mart rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso retail rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 108,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 106,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 111,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
