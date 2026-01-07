Milano
17:35
45.559
-0,43%
Nasdaq
22:00
25.654
+0,06%
Dow Jones
22:01
48.996
-0,94%
Londra
17:35
10.048
-0,74%
Francoforte
17:35
25.122
+0,92%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 23.27
Home Page
/
Notizie
/ New York: calo per Honeywell International
New York: calo per Honeywell International
Migliori e peggiori
,
In breve
07 gennaio 2026 - 20.00
Rosso per il
produttore di apparecchiature industriali
, che sta segnando un calo del 2,55%.
Titoli e Indici
Honeywell International
-2,65%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto