Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:55
25.053 -1,86%
Dow Jones 19:55
48.522 -1,70%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: andamento negativo per IBM
Sottotono la "Big Blue", che passa di mano con un calo del 3,24%.
