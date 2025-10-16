Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:44
24.830 +0,34%
Dow Jones 17:44
46.279 +0,06%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: prevalgono le vendite su Marsh & McLennan

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Marsh & McLennan
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che offre consulenza direzionale, in materia di rischio e gestione delle risorse umane, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,65% sui valori precedenti.

L'andamento di Marsh & McLennan nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marsh & McLennan. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 193,3 USD. Primo supporto visto a 182,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 178,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```