New York: prevalgono le vendite su Marsh & McLennan

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che offre consulenza direzionale, in materia di rischio e gestione delle risorse umane
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,65% sui valori precedenti.
L'andamento di Marsh & McLennan
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marsh & McLennan
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 193,3 USD. Primo supporto visto a 182,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 178,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)