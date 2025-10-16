New York: prevalgono le vendite su Marsh & McLennan

società che offre consulenza direzionale, in materia di rischio e gestione delle risorse umane

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,65% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 193,3 USD. Primo supporto visto a 182,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 178,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)