Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: prevalgono le vendite sul settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: prevalgono le vendite sul settore automotive dell'Italia
Giornata da dimenticare per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 290.425,31 punti, ritracciando dell'1,80%.
Condividi
```