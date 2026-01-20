Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:59
25.056 -1,85%
Dow Jones 19:59
48.523 -1,69%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: prevalgono le vendite su Shopify

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Shopify
Scende sul mercato l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che soffre con un calo del 4,32%.
Condividi
```