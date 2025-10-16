Milano 17:35
New York: risultato positivo per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Avanza il produttore di componenti elettronici, che guadagna bene, con una variazione del 3,44%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ON Semiconductor più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di ON Semiconductor classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 52,64 USD e primo supporto individuato a 51,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
