New York: risultato positivo per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Avanza il produttore di componenti elettronici
, che guadagna bene, con una variazione del 3,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ON Semiconductor
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di ON Semiconductor
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 52,64 USD e primo supporto individuato a 51,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)