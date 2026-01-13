Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: scambi in positivo per Diamondback Energy

Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che avanza bene del 2,84%.
