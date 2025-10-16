Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:27
24.519 -0,92%
Dow Jones 20:27
45.830 -0,92%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: rosso per Visa

Migliori e peggiori
New York: rosso per Visa
(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia per pagamenti globali, che tratta con una perdita del 2,34%.

La tendenza ad una settimana di Visa è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Visa moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 343,3 USD e supporto a 333,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 352,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```