New York: rosso per Visa

(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia per pagamenti globali
, che tratta con una perdita del 2,34%.
La tendenza ad una settimana di Visa
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Visa
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 343,3 USD e supporto a 333,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 352,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)