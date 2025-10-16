New York: rosso per Visa

società di tecnologia per pagamenti globali

Visa

Dow Jones

Visa

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,34%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 343,3 USD e supporto a 333,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 352,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)