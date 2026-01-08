Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 22:00
25.507 -0,57%
Dow Jones 22:01
49.266 +0,55%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: rosso per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Amgen
Rosso per la società farmaceutica, che sta segnando un calo del 3,05%.
Condividi
```